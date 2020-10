Räime meeskonnakaaslane noppis Vueltal etapivõidu

Mihkel Räime meeskond Israel Start-Up Nation võis tänasega väga rahule jääda, sest kolmas etapp kuulus just neile. 166,1 km pikkune etapp lõppes korraliku esimese kategooria tõusuga, kus ratturitel tuli viimasel üheksal kilomeetril võtta 505 tõusumeetrit.

Üldliidrina jätkab endiselt Roglic, kelle edu Martini ees kahanes viiele sekundile. Kolmandat kohta hoiab Carapaz, kes jääb sloveenist maha 13 sekundiga.

Eestlased Mihkel Räim (Israel Start-Up Nation) ja Martin Laas (Bora-Hansgrohe) kaotasid võitjale üle 20 minuti, Laas oli 157. ja Räim 159. kohal. Üldarvestuses on Räim 166. (+41.34) ja Laas 168. (+41.46) kohal.

Avaetapil teenis teise koha Richard Carapaz (Ineos) ning kolmas oli Räime meeskonnakaaslane Daniel Martin. Tänu boonussekunditele on Rogliči edu velotuuri üldarvestuses Carapazi ees 5 ning Martini ees 7 sekundit.

«Üks lapsepõlve unistus sai alguse. Nüüd on vaja see lõpule viia,» teatas Räim oma Facebooki fännilehel. «Velotuur hakkas üsna valusalt. Ilm oli väga tuuline ja finiš tõusu otsas. Minu ülesanne oli aidata Dan Martin eelviimase tõusu jalamil normaalsele positsioonile ja siis rahulikult finišisse veereda. Nii sai ka tehtud ja Dan lõpetas etapi kolmanda kohaga,» tundis ta meeskonnakaaslase üle heameelt.

Räim nentis, et enesetunne polnud tal kiita. «Ega tempoga ka täna ei hellitatud. Suht terve päev pandi korraliku hooga. Ilmselt andis eilne osteopaadi visiit ka täna tunda, aga see oli tulevasteks etappideks vajalik. Jalad olid nagu vati sees. Ehk läheb siiski paremaks, aega peaks iseenesest olema,» püsis ta optimistlik.

Enne velotuuri rääkis Räim, et loeb võitluse enda jaoks kordaläinuks, kui suudab mõnel etapil jõuda esikolmikusse. Ta ütles, et kõige paremad võimalused on tal väiksemate tõusudega, ent sileda finišiga rajal. Kui ta peaks sellisel etapil kuni kümneliikmelisse jooksikute punti pääsema, kus velotuuri üldvõitu jahtivad mehed puuduvad, võiks juba lootma hakata.