Liiga suurim väravakütt Sappinen päästis Florale võidupunktid

Punktitabelis jätkab Flora kindlalt esikohal ning on nüüd viimased 11 kohtumist võitnud. 61 punkti kogunud Tallinna klubi järel on teine mängu vähem pidanud Paide Linnameeskonda 51 silmaga. Narva Trans on seitsmes, viie võiduga on kogutud 21 punkti.