Dopinguga vahele jäänud Euroopa meistrile määrati pikk võistluskeeld

Rahvusvahelise Tõsteliit teatas, et on määranud venelasest Euroopa meistrile Adam Maligovile nelja-aastase võistluskeelu, mis hakkas kehtima juba 16. augustist 2019. aastal. Seega on venelasel vaja reaalselt kanda karistust veidi vähem kui kolm aastat.