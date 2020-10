Video ⟩ Jari-Matti Latvala tutvustas huvilistele uunikume täis töökoda

«Tere tulemast minu töökotta,» sõns 35-aastane Latvala hiljuti ühismeediasse postitatud videos, kus saab põgusalt tutvust teha tema, Marcus Grönholmi ja Mats Jonssoni Toyota Celicadega ning Mitsubishi Lancer Evo 3 ralliautoga, mis on Tommi Mäkineni 1996. aasta neljarattalise koopia.

«Praegu on meil päris palju tööd, kahjuks. Aga seda kõike ma praegu teengi. See on minu töökoda ja siin ma putitan,» sõnas Latvala.