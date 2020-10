Taaramäe pärast nigelat hooaega: suurtuuridel pole mul šanssi enam üldkoha peale sõita

«Augustis olin pigem väga kehva isegi ja siis tekkisid küsimused, et äkki on midagi lahti. Kõik vered, südamed ja koormustestid sai siis ära kontrollitud ja kõik oli korras ning sõita saaks veel mitu aastat,» rahustas viimased kolm aastat Team Total Direct Energie värvides pedaalinud eestlane ETV spordiuudistes rattasõpru.

«Lihtsalt akumuleerinud väsimus oli sees ja seepärast ongi pikk 50-päevane puhkus oluline. Edasi tulebki vaadata nii, et teha trenni ja liigutusi väga optimaalselt. Kui tahan selles eas edasi sõita, siis pean vaatama, et endale kuidagi liiga ei tee,» jätkas Taaramäe.

Uuest hooajast sõidab vändralane juba Belgia Pro Continentali meeskonna Circus-Wanty Cobert'i ridades, kellega allkirjastas kaheaastase lepingu. Selle lükke suurim pluss on, et nüüd on tal taas võimalik suurtuuridele ning nimekamatele ühepäevasõitudele peale saada.