«Ma arvan, et see on väga tark otsus,» vastas Männimägi küsimusele, kas Nurmagomedovi otsus oli tema jaoks ootamatu. «Olen seda matši mitu korda vaadanud. See oli tõeliselt ilus matš. MMA pole püstivõitlus, MMA pole maavõitlus, MMA on kõik koos. Ja täpselt selline Habib ongi.»