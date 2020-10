Monza ralli MM-kalendrisse lisamine tekitas FIAs vastuolu

Kui MM-sari märtsis seisma pandi, oli kahtlusi, et hooaeg võib sootuks katki jääda. Mitmed rallid langesid kalendrist välja ning uusi oli äärmiselt keeruline leida. FIAs kaaluti erinevaid variante ja milliseid rallisid üldse MM-sarja asenduseks võtta. Kui oli selge, et Eestis ja Belgias on võimalik asendusralli korraldada, siis järgmiseks kaaluti Horvaatia võimalusi. Kuskil polnud juttu Monzast, kuid nüüd oleme jõudmas peagi sinna, et WRC-autod kihutavad just seal. Mis pani FIA oma seisukohta muutma?