Hyundai rallitiim oli sunnitud koroona tõttu tehase sulgema

Rootsi ralliportaal WorldRally.se kirjutab, et üks Hyundai Motorsport tehase töötaja andis reedel positiivse koroonaproovi, pärast mida otsustas Lõuna-Korea autotootja jalamaid oma allüksuse Saksamaal sulgeda ning inimesed karantiini saata.

Eelmise nädala alguses sõnas Merkel: «See, mis saab meie talvest, ja see, mis saab meie jõuludest, selgub lähipäevade ja -nädalate jooksul.» Riigijuhid kogunevad taas kesknädalal, mil otsustavad, kas riik uuesti osaliselt sulgeda või mitte.

Alates kevadest on liidumaal fikseeritud 450 258 haigusjuhtu, millest 118 476 on praegu aktiivsed. Koroonaviirus on Saksamaal nõudnud kokku 10 182 inimelu, eile suri 44 inimest.