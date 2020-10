Ka jalgpall on kommunismi ohver

Diskussiooni jalgpallihalli asukoha üle sekkus (Postimees 08.07.2020) ka ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski, kes lähenes asjale hoopis imelikust otsast: kurtis jalgpalli liigse ja teiste aladega ebaproportsionaalselt suure populariseerimise pärast (eriti rahvusringhäälingus) ning küsis võidukalt: kus on Eesti jalgpalli tulemused? Ta jätkas: «Islandi edule vaadates ei saa ennast enam väikese rahvaarvuga välja vabandada. Ja teine küsimus: kas Piritale planeeritav jalgpallihall suudaks Eesti jalgpallile mingi särtsu sisse puhuda? Usutavasti mitte. 30 aastat on olnud aega muuta Eesti jalgpall edukaks.»

Islandi näide on tõepoolest löönud viimased kaardid peost jalgpallivaenajatelt, eelkõige sellel osal spordirahvast, kes on sõna, teo ja tegemata jätmisega üritanud viimase 30 aasta jooksul takistada jalgpallil sisse võtmast positsiooni, mis oli sel enne NSV Liidu okupatsiooni algust. Pärast Islandi koondise esinemist 2016. aasta EM- ja 2018. aasta MM-finaalturniiril sai lugeda koguni parastamisi stiilis «minge Islandile õppima, kuidas jalgpalli arendada». Paraku on parastajad esimesed, kes takistaks sealsete meetmete kasutuselevõttu.

Islandi näide on asjatundmatu või pahatahtlik

Sest Islandi jalgpalliedu taga on omavalitsuste ehitatud 15 täismõõtmetega sisehalli, mida omavalitsused ka ülal peavad. Nii on alaliit saanud oma vahendid suunata kvaliteetsesse treenerite koolitusse, mis on riigi jalgpalliedu teine tegur. Peale sisehallide on käesoleval sajandil valminud neli poolmõõtmetes sisehalli, 22 välistingimustes kasutatavat kunstmuruväljakut ja 111 peamiselt koolide juurde rajatud miniväljakut (Jalka 2/2015) – ja jalgpallist on saanud üle saare aastaringne spordiala. Meil aga tõusis suur kära ja vastuseis isegi spordiringkondades, kui riik otsustas viie miljoni euroga aidata lõpuni ehitada Eesti jalgpalli rahvusstaadioni. Jalgpall on olnud ainuke alaliit, mis rahastab täielikult või osaliselt oma taristu ehitamist üle riigi, ja samal ajal peame rahvusvaheliselt konkureerima endast suuremate riikidega, kelle rahastusvõimalused ning riiklik ja ühiskondlik toetus jalgpallile on meie omadega võrreldes üüratud ja enesestmõistetavad. Harvadel juhtudel on jalgpalliväljak rajatud ilma jalgpalliliidu abita. 2014. aastal tehtud analüüs (Jalka 6 ja 7 / 2014) näitas, et jalgpalli rahastati proportsionaalselt harrastajatega kordades vähem kui teisi suuri alaliite, sealjuures osa rahastamiskriteeriume tõlgendati selgelt jalgpalli kahjuks. Karjuvalt ebavõrdne oli nelja suurema sportmängu rahastus, kus jalgpall jäi absoluutarvudes alla nii korv- kui võrkpallile ja oli ühel pulgal käsipalliga. Ometi oli (ja on) jalgpallil rohkem harrastajaid kui kolmel ülejäänul kokku.