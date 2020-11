Täna otsepilt ⟩ Oodatud lahing: liider Saaremaa tahab taas võtta Tartu skalpi

Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg ütleb, et eelmises omavahelises vastassseisus läks valesti palju asju. «Meile oli keeruline aeg, üheksa päeva jooksul kolm reis ja need bussireisid tõmbasid üsna tühjaks. Teiseks otse mängule minek pole ikkagi see, kus suudetakse endast kõik anda. Ja Saaremaa tegi ise väga hea mängu, pärast meid pole nad nii kvaliteetset võrkpalli näidanud,» sõnab Rikberg. «Saaremaa jaoks on siin liigas tiime, kelle vastu võidakse eksperimenteerida ja katsetada, aga võidetakse ikka. Meie vastu tulid nad täie tõsiduse ja hea keskendumisega.»