Täna otsepilt ⟩ Selver on favoriit, ent see ei pruugi midagi tähendada

Mõlema klubi jaoks on hooaeg alanud raskelt. 11 klubi konkurentsis ollakse kindlalt tabeli teises pooles ning sel võistlusaastal on neil kirjas vaid üks võit.

Koosseisu vaadates on Selver kindel favoriit, kuid nagu on see hooaeg näidanud, ei pruugi nad soosikustaatust alati õigustada.