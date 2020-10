Galerii ⟩ Flora triumfeeris ka liidrite lahingus

Tänane 1:0 võit kasvatas Flora edu tabelis juba 13 punktiliseks ning seejuures on Tallinna klubil lähimatest konkurentidest mäng vähem peetud (Tallinna Levadiaga). See tähendab, et Paidel teise koha meeskonnana on võimalik maksimaalselt koguda 21 punkti ning nõnda tuleb Floral meistritiitli kindlustamiseks võita veel üheksa punkti.