Kui eestlane 2017. aastal Walesi ralli punktikatse finišisse jõudis, tõstsid kõik M-Spordi inimesed tšempionitena käed taeva poole. Nende kümneaastane ootus oli lõppenud ning nad said taas rõõmustada meeskondliku MM-tiitli üle.

«Malcolm ja kogu meeskond on tänavu teinud suurepärast tööd ja see on oivaline saavutus,» sõnas ralli kokkuvõttes kuuendal kohal lõpetanud Tänak punktikatse finišis.