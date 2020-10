Meedia: Belgia MM-ralli jääb ära!

DirtFish tugineb oma artiklis Ieperi ralli korraldustiimile lähedal olevatele isikutele. Tõele au andes pole uudis põrmugi üllatav, sest koroonaviiruse teine laine on Belgiale mõjunud rängalt ning riigi meditsiinisüsteem on suurtes raskustes.

«Ära jätmine oli veidi möödapääsmatu samm,» ütles üks allikas DirtFishile. «See ei tee aga otsust kergemaks. See on Belgia rallile valus löök. Meil oli võimalus teha teoks unistus, kuid peame mõtlema teiste inimeste peale. Praegu ei keerle maailm autoralli ümber.»

Väidetavalt tuleb ametlik kinnitus Ieperi ärajäämise kohta täna õhtul. Kui uudis peaks saama ametlikuks, tähendaks see, et MM-sarjas on ees veel vaid üks etapp, kui 3.-6. detsembrini oodatakse rallikarusselli Itaaliasse Monzasse. Koroonaolukorda vaadates on aga seegi võistlus ohus.