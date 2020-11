F1-karussell on sel nädalavahetusel Itaalias, kus sõidetakse legendaarsel Imola ringrajal, mis on nimetatud Ferrari asutaja ja tema poja järgi, Emilia Romagna GP. Postimehe interaktiivse graafiku abil on hõlbus hoida silm peal nii vabatreeningul, kvalifikatsioonil kui ka võidusõidul, millest viimane algab Eesti aja järgi pühapäeval kell 14.10. GPst teeme ka tekstipõhise otseblogi.