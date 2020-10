Žalgirise mängujuht andis positiivse koroonaproovi, kogu meeskond läheb isolatsiooni

Laupäeva hommikul kirjutas Leedu korvpalliga hästi kursis olev ajakirjanik Donatas Urbonas Twitteris, et Jokubaitis andis positiivse viiruseproovi ja seetõttu läheb kogu Žalgirise meeskond eneseisolatsiooni.

Uudisteportaal 15min.lt kirjutab, et tiimiliikmeid testiti reede õhtul pärast Prantsusmaalt naasmist ja laupäeva hommikul selgus, et Jokubaitis on haigestunud. Kusjuures 19-aastane mängujuht tundis ennast halvasti juba Prantsusmaal ning eraldati meeskonna juurest. Võidumängus Lyoni Villeurbanne'i vastu ta osa ei võtnud.