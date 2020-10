Suur Eelvaade ⟩ Rikbergide maffia. «Vabu päevi enam küsida ei saa, kuna siis kahtlustakse korruptsiooni»

Kui palju on Tartu Bigbanki sisekliima kahe hooaja vahel muutunud? Enamik mängijaid jäid samaks, samas treener on uus.

Ma arvan, et atmosfäär on mullusega sarnane. Muutunud on treeningute ülesehitus, sest Alar (Rikberg) proovib hästi põhjalikult trennid ette valmistada, samas Andrei (Ojamets) oli vana kooli treener, kellel oli palju kogemusi. Tema ei pidanud nii palju ette valmistama.

Kes treeningutel ja treeningute välisel ajal meeskonna tuju üleval hoiavad? Kas noortelt on selles osas abi tulemas?

Noored küll mingit nalja ei tee! Neile pole huumorisoont antud, nii et peame Kerdiga ka selles osas meeskonda vee peal hoidma.

Tartu meeskonna peatreener on tänavu sinu vend Alar Rikberg. Kas sa suudad võtta teda kui iga teist treenerit või jookseb vereside ikkagi paratamatult teie suhtlusest läbi?

Pigem ikkagi on ta treener nagu iga teine. Võib-olla üks asi on teisiti. Minul kui sportival töölisel või siis töötaval sportlasel on varasemast keerulisem vabu päevi küsida, kuna muidu kõik arvaksid, et meil käib korruptsioon vennaga. Andrei andis nädalas tihti kaks vaba õhtut, samal ajal kui teised tegid trenni. Nüüd panen aga täie rauaga.

Kui lähedased vennad te Alariga olete ja kas räägite väljaspool treeninguid muustki kui võrkpallist?

Suhtleme nagu vend vennaga ikka suhtleb – ükskõik millisel teemal. Võrkpallist räägime ka.

On ta treenerina autoriteet sinu jaoks?

Jaa, loomulikult. Tema võrkpallialased teadmised on Eestis kindlasti ühed paremad, kuna ta on palju näinud, kuidas tipus tööd tehakse.

Öeldakse, et peatreeneri ametisse sobivad väga vähesed inimesed. Esimeste kuude põhjal on seda ilmselt küll veidi vara hinnata, ent kas Alarile paistab see roll sobivat?

Mulle tundub, et talle sobib. Võib-olla alguses on tal olnud keeruline raskeid hetki üle elada. Ta võtab hinge liiga palju mõnd mängu. Mõõnu tuleb ikka sisse, näiteks saime suure kaotuse Saaremaalt ja mängisime raske mängu Gargždaiga.

Kas sa oled teda sellistel juhtudel ka aidanud kuidagi?

(Muigab.) Ei ole, las ta saab ise hakkama oma asjadega.

Mainisid juba mänge Saaremaa ja Gargždaiga. Kas Tartu hooaja algust võib nimetada ebastabiilseks? Olete saanud kindlaid ja ilusaid võite – näiteks viimati Riia üle -, samas esinenud kohati ka kehvasti.

Ma ei ütleks, et me oleme ebastabiilsed olnud. Kohustuslikud võidud oleme ära võtnud ja tasavägised mängud oleme suutnud ka ära võita. Otse bussist Saaremaaga mängima minemise puhul on ette teada, et tuleb kaotus.

Annab Tartul tänavu Saaremaaga ikka mängida?