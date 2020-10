Lewandowski mänedžer üritas jalgpallistaarilt välja pressida paarkümmend miljonit eurot

Kohalik prokurör andis meediale teada, et Cezary Kucharski vastu on algatatud uurimine, sest ta olevat endist koostööpartnerit ja väljapaistvat Poola jalgpallurit ähvardanud väljapressimisega.

Lewandowski advokaat nimetas neid süüdistusi alusetuteks ning andis mõista, et hoopis Kurcharski on tema klienti tagakiusanud ja raha väljapressinud. «Kucharski lihtsalt ei saanud aru, et nende koostöö on lõppenud,» ütles Lewadowski kaitsja Lukasz Gladki väljaandele Sportowe Fakty.