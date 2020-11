Barcelonale esitati ultimaatum, mille täitmata jätmisel ootab ees pankrot

Hispaania meedia andmetel on juba praegu sisuliselt maksujõuetu ja kõige hullem stsenaarium näeb ette lausa pankrotti. Klubil on hetkel tükk tegemist, et kulusid kokkuhoida ning eelkõige tuleb mängijatega jõuda palgakärpes kokkuleppele. Kohaliku meediakanalite kohaselt tuleks palgafondi vähendada 190 miljoni võrra ja seda juba 5. novembriks.