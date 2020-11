Hamilton teenis pühapäeval Imolas sõidetud Emilia Romagna GP-l karjääri 93. etapivõidu. Neli etappi enne hooaja lõppu on tema edu meeskonnakaaslase Valtteri Bottase ees 85 punkti. Teoorias on soomlasel võimalik teda veel püüda, sest lauale on jäänud veel 104 punkti.