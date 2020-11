Messi on küll karjääri jooksul karistuslöökidest löönud 53 väravat, ent hiljuti pole ta võrku suutnud sahistada. Statistika on kurb: viimasest 45 katsest on pall väravasse lennanud vaid korra. See juhtus juulis peetud kohtumises Osasunaga. Kusjuures eelnevast 12 löögist lõi ta väravasse suisa neli.