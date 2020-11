Eesti noorpoksijate meistrivõistlused pakkusid vägevaid emotsioone

Juunioride ehk kuni 15-aastaste üks suuremaid nimesid Fjodor Kamanin (PSK, kuni 50kg) suutis finaalis alistada väga tugeva ja osava Igor Makarovi (OMK) kolmanda raundi ilmse ülekaaluga. Võiduga tõestas poksiperekonna noorim kasvandik, et liigub vanemate vendade Paveli ja Semjoni sammudes ning on suur tõenäosus, et üsna pea on kolmas Kamaninite dünastia kindamees meeste koondise üks esinumbritest.