Torn valmistus Ungari ralliks YouTube'i videosid vaadates

Torni ja Pannase jaoks on ERC hooaeg kulgenud väga positiivselt. Aastat alustati kahe etapivõiduga Itaalias ja Lätis ning ka kolmandal osavõistlusel Portugalis tõusti poodiumile, kui lõpetati oma võistlusklassi teisel kohal. Üldarvestuses on neil nüüd koos 111 punkti, Portugalis võidutsenud hispaanlane Josep Bassas Mas jääb neist maha 27 silmaga. Ilmselt selgitavad just nemad omavahel välja, kes kroonitakse tänavu selles võistlusklassis Euroopa meistriteks.