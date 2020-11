Jalgpalli teleülekanne läks nihu, sest kaamera ajas palli ja kohtuniku kiila peanupu sassi

Kiilaspäine peakohtunik Howard Webb. Pilt on illustratiivne.

Tehnoloogiliste arendustega proovitakse erinevaid spordialasid edendada, kuid inimestes tekitavad need tihti vastakaid tundeid. Kui võtta ette jalgpall, siis võib iga nädal leida tuhandeid arvamusi, mis on seotud video abikohtunikuga ehk VARiga. On neid, kes jäävad otsustega rahule ja ka teisi, kes ei mõista selle vajadust.