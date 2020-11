«Menetlus on käigus ja olemasolevatele tõenditele tuginedes võime väita, et Aivar Rehemaa saab tõenäoliselt kahtluse dopingureeglite rikkumise osas,» sõnas Vallimäe ning lisas, et selles osas peaks selgus tulema juba tänase päeva jooksul.

See aga ei tähenda, et ta automaatselt süüdi oleks. «Süüdimõistva otsuseni on aga veel pikk tee minna, sest seda saab mõista ainult Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium ning isegi siis on võimalik otsust apelleerida,» jätkas ta.