Endine Levadia mees lõi Meistrite liigas Atleticole värava

Teises kell 19.55 algavas lahingus nüpeldas Mönchengladbachi Borussia võõrsil 6:0 Donetski Šahtari. Alassane Plea arvele kanti kübaratrikk, ühe tabamuse said kirja Lars Stindl, Ramy Bensebaini ja Valeri Bondar, kellest viimane lõi omavärava.

Kell 22 kõlab avavile kuuele lahingule, millest tähelepanuväärseimad on Milano Inter vs. Madridi Real ja Atalanta vs. Liverpool.