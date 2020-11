Selgus Ott Tänaku osalusel peetava Kehala ralli piletihind

Kehala ralli pääsmed tulevad müüki 11. novembril hinnaga 15 eurot. Ürituse kodulehel on kirjas, et allameetrimehed pääsevad katsetele tasuta.

Oluline on teada, et eelmüügist on rallipasse võimalik soetada vaid kolmest Rakveres asuvast Grossi Toidukaupade kauplusest. Piletit saab osta ka Kehalast kohapealt, kuid korraldajad paluvad arvestada, et piletimüügis võivad tekkida järjekorrad.