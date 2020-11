Positiivne koroonaproov lükkab Levadia - Flora kohtumise edasi

Tänaõhtune kohtumine lükati edasi, sest Levadia mängijad on lähikontaktsed ja koroonaviirusel on peiteaeg. Peiteaeg tähendab, et kuigi eile ja täna olid proovid negatiivsed, võib haigestumine lähipäevadel tekkida. Sarnase olukorra elas tänavu läbi näiteks Nõmme Kalju meeskond.