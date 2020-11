Rehvipurunemise üle elanud Torn võitis Ungaris EM-etapi ja läheneb tiitlile

Kolmandat korda ootab sel EM-hooajal ees asfaldiralli, mis tähendab, et Torn – Pannas saavad taas võistelda endale mitte veel nii kodusel ehk kõval pinnasel.

Saarlased pole varem Ungaris võistelnud, sest möödunud aastal EM-sarjas debüteerinud rallil juunioride arvestuses ei võisteldud. Hoolimata kogemuse puudumisest tegid eestlased võimalikult palju kodutööd. Nad vaatasid möödunud aastal Ungaris võistelnud võistluspaaride Youtube’i pardavideoid ning tegid nende põhjal märkmeid.

Esmased muljed Ungarist on Eesti ekipaažile andnud aimu, et ees ootavad taas rasked tingimused, sest sügisesed metsavaheteed on kindlasti libedad ning kaetud eespool startinud autode poolt teele toodud muda ja muu poriga.

Õnnestumise ja hea õnne korral on eestlastel võimalik eesootaval nädalavahetusel teha suur samm juunioride EM-tiitli suunas. Nende edu kaks etappi enne hooaja lõppu on hispaanlaste Josep Bassas Mas - Axel Coronado Jiménez ees 27 punkti.

«Ees ootab üks äärmiselt põnev asfaldiralli, kust ei puudu ka kruus ja muda, mis teevad olukorra kindlasti kordades keerulisemaks. Kuna meie viimane võistlus oli Portugalis, siis on vahe jälle omajagu pikk olnud ning esmane eesmärk on kiirelt rütmi tagasi saamine ja teisalt seda protsessi nautida,» sõnas Torn pressiteate vahendusel.

Pannas lisas, et rallipaar jõudis hoolimata maailmas valitsevast olukorrast ilusti võistluspaika kohale ning läbis ka mõned testikilomeetrid. «Väljas on sügis, mis tähendab, et asfaldil sõidetava ralli metsavahed on maru libedad, sodised ja mudased. Sellest hoolimata on kõigil võrdsed tingimused. Nagu ikka, anname endast alati parima.»

Kokku sõidetakse EM-hooaja neljandal etapil 16 kiiruskatset ja läbitakse 191,06 katsekilomeetrit. Torni ja Pannase Ford Fiesta Rally4 võistlusauto kannab Ungaris numbrit 35.

EMi juunioride klasssi punktiseis enne Ungari EM-etappi