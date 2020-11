Rafael Nadal jõudis ajaloos neljanda mehena maagilise tähiseni

Varem on võitude arvestuses neljakohalise tähiseni jõudnud vaid kolm meest: ameeriklane Jimmy Connors (1274), šveitslane Roger Federer (1242) ja tšehh Ivan Lendl (1068).

Kui kiigata Nadali selja taha, siis järgmisena sammub sellesse klubisse ilmselt maailma esireket Novak Djokovic, kellel on hetkel kirjas 932 võitu. De facto on hispaanlase ja serblase vahel veel 68-aastane Argentina tenniselegend Guillermo Vilas (951), kuid tema mängud on ammu mängitud.