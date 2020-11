Ameeriklane on varem väitnud, et tal pole hinge all ühtegi penni, et tasuda temalt välja mõistetud kahjuraha, mille kohus määras Bronerile pärast seda, kui mõistis mehe süüdi 2018. aastal ööklubis naise seksuaalses ahistamises. Toona mõisteti talt välja 830 000 USA dollarit.