Jalgpalliliit muutis koroona tõttu meistrivõistluste formaati ja tõi tiitli Florale lähemale

Jalgpalliliidu juhatus kinnitas eile hilisõhtul uue ülesehituse, millega kolme ringi järel kohtuvad omavahel 1.–4., 5.–6. ning 7.–10. kohal asuvad meeskonnad. See tähendab, et esinelik mängib hooaja jooksul kokku 30 mängu (oli 32) ning 5. ja 6. koha meeskond 28 mängu (oli 32). 7.–10. koha meeskondade mängude arv (30) jäi samaks. 5.–6. koha meeskonna omavaheline mäng toimub vaid siis, kui 6. koha meeskonnal on võimalik lõpptabelis 5. koha meeskonnast mööduda.

Jalgpalliliit arvestas muudatuse tegemisel, et kahe edasi lükatud Premium liiga ja ühe karikasarja kohtumise tõttu on kalender muutunud pingeliseks. Näiteks oleks pidanud osa mängijaid viis nädalat järjest pidama kaks mängu nädalas. Samuti arvestas alaliit seda, et kui on tarvis veel mõnd kohtumist edasi lükata, siis poleks seni kehtinud kalender võimaldanud hooaega lõpuni mängida. Jalgpalliliit analüüsis enne otsustamist ka muudatuse mõju võitluses lõplike tabelikohtade pärast ja lähtus sellest, et keerulises olukorras on oluline, et otseste konkurentide omavahelised mängud tabeli tipus ja lõpus ei vähene.