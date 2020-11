Ralliajakirjanik: on väga tõenäoline, et WRCs jätkab vaid kaks meeskonda

Rahvusvaheline autoliit (FIA) on juba tükk aega tagasi otsustanud, et alates 2022. aastast muudetakse ralli MM-sarjas tehnilisi tingimusi ja kasutusele tuleb hübriidtehnoloogia. Kuigi pidevalt on löödud käega rinnale ja lubatud, et seeläbi liitub sarjaga rohkem meeskondi ei ole praeguseks ükski autofirma seda kinnitanud. Pigem suureneb tõenäosus, et lahkub keegi praegusest kolmikust – Hyundai, Toyota ja Ford (M-Spordi meeskond).