Järgmise aasta Rally Estonia sõidetakse 15. – 18. juulil. Kaks nädalat hiljem on WRC-autod võistlustules juba teisel pool Soome lahte. DirtFish küsis Mattonilt, kas pole mitte kummaline, et Eesti ja Soome MM-ralli sõidetakse järjestiku, arvestades, et tingimused on mõlemal võistlusel väga sarnased võistlused.