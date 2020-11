Aivar Rehemaa palkas varasemaltki Eesti suusatajaid aidanud tippadvokaadi

Rehemaal on aega reedeni, et esitada EAD-le omapoolsed selgitused ning kui juhtub, et tema spordis tegutsemise keeldu pikendatakse on tal plaan olemas. «Asjad on töös, pean ootama distsiplinaarkomisjoni otsust,» sõnas Rehemaa Delfile, kes on palganud end kaitsma tippadvokaat Jaanus Tehveri. Eesti Advokatuuri esimees kaitseb ka Seefeldi MMil dopinguskandaali kistud Andreas Veerpalu.