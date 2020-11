Statistikapomm ⟩ Miks pole meistriliiga kõige edukamate servijate seas ainsatki eestlast?

Tõsiselt on täna vastane surve all tegelikult vaid siis, kui Toms Švans on servijoone taga. Kui Šitkovil on stabiilne tugev palling, siis Švansil on täielikult riskeeriv tugev palling. Švansi servid on umbes 10 km/h kiiremad. Samuti tasuks meenutada, et eestlased on mänginud rohkem mänge eestlaste vastu ja lätlased lätlaste vastu. Kui üldist pilti vaadata, siis on eestlastest ikkagi samuti mõned mehed hea serviga silma jäänud. Näiteks Hindrek Pulk oli mängus meiega pallingul väga hea.

Mina hindan mängijate servi isiklikult kahe kategooria põhjal. Esiteks servi efektiivsus, mille moodustab järgmine tehing: äss + pooläss (pall tuleb meie poole üle ilma rünnakuta) + tugev serv (vastasel on vastuvõtt miinusel ehk kolmest meetrist eemal) – servivead. Teine asi on servi riski efektiivsus. Seal ma vigu lõpuks ei lahuta, vaid vaatan, palju on ässasid, poolässasid ja tugevaid serv. Kui ma võtan Saaremaa meeskonna ette, siis neil polegi põhikoosseisus ühtegi mängijat, keda ei pea märkima »punaseks« ehk ohtlikuks. TalTechis on »punasega« mehi kaks: Valentin Kordas ja Jörgen Vanamõisa. Selveril on »punasega« Renee Teppan, Oliver Orav ja Kristo Kollo. Mihkel Varblane ja Renet Vanker on piiri peal ning Marx Aru ja Andrus Raadik pole ka piiri peal. Lisaks kehtib servist rääkides see tõsiasi, et favoriidi-seisuses meeskond lööbki tihti vähem ässasid, sest nad ei pea võitmiseks nii palju riskima. Saaremaa puhul see aga ei kehti, sest neil on tänavu kokku saanud just väga headest servijatest koosnev meeskond ja nad ongi selles elemendis teistest paremad.»

Pärnu VK peatreener Avo Keel: «Kui selle serviga seotud teema peale mõelda, siis kes meil üldse võiksid tugevat servi stabiilselt hästi lüüa? Kindlasti Kristo Kollo, aga tema pole palju mängida saanud. Võib-olla veel näiteks Oliver Orav ja Taavet Leppik. Orava kohta ma ei tea, kas ja kui palju meeskonna taktikaliste kaalutluste põhjal ta võib riskida. Mina oskan kommenteerida Leppiku asju. Tema füüsiline konditsioon pole tänavuse hooaja alguses olnud võrreldav eelmiste aastatega. Ja ma ei pea silmas seda hiljutist põlvemuret, vaid üldist seisu.

Ärme unusta, kes ja kui palju ka suvel tööd tegid. Kui laiendame otsinguid üle Eesti ja Läti piiride, siis ma arvan, et nii mõnigi Läti koondise mees on ka välismaal hästi hooaega alustanud. Näiteks Hermans Egleskalns Kreekas ja Romans Sauss Soomes. Suvel tehti koondises tugevat tööd ning see kajastub nüüd ka mängudes.»