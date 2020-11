Täna otseblogi ⟩ Vutikoondis kohtub tugeva Itaaliaga, kes astub meile vastu mitmendajärgulise koosseisuga

Mõistagi on Itaalia Eesti vastu suurfavoriit, kuid saapamaalased ei kasuta teps mitte oma parimat koosseisu. Ekspertide ennustusi vaadates joostakse Firenzes väljakule mitmendajärgulise tiimiga.

Tõsi, see ei tähenda, nagu oleks Itaalia nõrk. Suurriigile kohaselt on neil valikut palju ning ekspertide ennustatud koosseisudest leiame kõrgel tasemel pallureid näiteks Itaalia meistriliigast, mis kuulub maailmas paremate kilda.

Eesti on Itaaliasse reisinud laias laastus täisrivistuses. Puudu on vaid viimasel ajal väga heas hoos olnud Sergei Zenjov, kes liitub koondisega Rahvuste liiga mängudeks Põhja-Makedoonia ja Gruusia vastu.

Peapõrutuse tõttu on novembris puudu poolkaitsja Mattias Käit, kes moodustas koos teise keskväljamehe Vladislav Kreidaga oktoborikuistes matšides vägagi hästi tegutsenud duo. Vigastuste tõttu pole koondises ka vasakkaitsjat Ken Kallastet ja vasakäärt Siim Lutsu.

Eesti ja Itaalia on omavahel kohtunud kuus korda. Saapamaa on olnud parem igas matšis, kuid alati pole oma võrku suudetud puhtana hoida. Maarjamaa eest on skoorinud Martin Reim ja Zenjov.