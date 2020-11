Vipsi karjäär: kümne aastaga kardi roolist vormel 1 lävele

Jüri Vipsi ja Eesti vormelisõprade pikk ootus on viimaks läbi. 20-aastane vormelitalent sai viimaks F1-sarja jaoks vajaliku superlitsentsi, mis võimaldab tal viimaks kuninglikus sarjas ennast tõeliselt proovile panna. Selleks tuleb mõistagi ka ise mehe eest väljas olla, kuid senine karjäär on näidanud, et seda Vips oskab.