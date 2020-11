Kuidas valmistuda 2000€ auhinnafondiga «Red Bull Flick» turniiriks?

«Red Bull Flick» on uudne turniiriformaat, kus kaheliikmelised võistkonnad võtavad omavahel mõõtu «hold the flag» mängulaadis. Kogu tegevus toimub täiesti uutel kaartidel, mis on kompaktsemad, orienteeritud hea strateegiale ning täpsele laskmisele. Loomulikult on ka äärmiselt oluline kaaslasega kommunikatsioon.

Kuigi «Red Bull Flick» on ülesse ehitatud tuttavale mängul, on siiski tegemist täiesti erineva kogemusega. Seetõttu on ääretult vajalik uue mängulaadiga piisavalt tutvuda ja harjutada. Tänu Steam Workshopile on võimalik kõik viis «Red Bull Flicki» kaarti omale alla laadida. Turniiri Faceiti lehele on loodud ka vastav koht harjutamiseks, kus on võimalik teiste eestlastega ühiselt mängida ja enda oskusi võrrelda.