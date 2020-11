Juunioride autoralli MM-tiitlit jahtiv 29-aastane rootslane Tom Kristensson on karjääri nimel kõvasti vaeva näinud. Ta on suure kondiga mees, kuid teatavasti on ralliautos arvel iga kilogramm. Seetõttu võttis ta end käsile ja kaotas mõned aastad tagasi 18 kuuga oma kehakaalust 50 kilogrammi.