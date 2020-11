Otseülekande aken on artikli lõpus ning nähtav vaid Postimehe digitellijale.

Postimees kannab üheksast kiiruskatsest üle kuut, paralleelselt on võimalik võistluse käekäigul silma peal hoida ka otseblogi vahendusel. Kiiruskatsete vahele on põimitud ka rallistuudio, kus reporter Karl Mihkel Elleril käivad külas põnevad külalised. Ülekande põhikommentaator on Aleks Lesk.