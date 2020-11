Kalev/Cramo tegi vigade paranduse, ent küsimärgid jäid

Ka 5.10 enne lõppu oli Cramo eduseis kõigest kolm silma (63:60), kuid seejärel tundus, et suurem võtab ikkagi jõuga oma, sest Gabriel Bealeri ja Marcus Keene'i tabavad kaugvisked suurendasid nende edu peaaegu kahekohaliseks (69:60).

Eesti-Läti liigas on Kalev/Cramo nüüd Maarjamaa klubidest parima saldoga, olles võitnud viis mängu ning kaotanud ühe. Neile järgneb selles arvestuses Pärnu Sadam (6–2), kolmas on Rapla (5–4). Lähtuvalt korvpalliliiga hiljutisest otsusest arvestatakse koroonapandeemiast tingituna kahe riigi tulemusi põhiturniiri lõikes eraldi .

Kui koduses liigas võib Cramo tõesti säärase mängupildiga kohtumisi enda kasuks kallutada, siis VTB Ühisliigat silmas pidades on asjalood nutused. Tõsi, seal on meie esiklubil veidi aega atra seada, sest praeguse seisuga toimub nende järgmine kohtumine alles 9. detsembril, mil võõrustatakse Minski Tsmokit. Ent õhus on ka variant, et vahepeal kohtutakse Peterburi Zenitiga.