Tänak pole MM-tiitli osas veel käega löönud: võimalused on küll minimaalsed, ent olemas

«Meie põhitöö oli lihtsalt siia sõitma tulla. Meil on [hooajas] jälle pausikoht ja tekkis selline võimalus. Ka meeskond oli selle poolt, et saaksime siia tulla. Nende poolt oli see väga suur pingitus, et kõik [tiimiliikmed] saaksid siia tulla,» sõnas ralli kokkuvõttes Georg Grossi ligemale pooleteise minutiga edestanud Tänak.