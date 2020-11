Hooaega maruliselt alustanud Raley-Ross jäi Tartu Ülikooli vastu kuivale

Eesti-Läti liigas on Maarjamaa klubidest parim saldo ette näidata BC Kalev/Cramol, kes on võitnud viis mängu ning kaotanud ühe. Neile järgneb selles arvestuses Pärnu Sadam (6–2), kolmas on Tartu (4–3). Lähtuvalt korvpalliliiga hiljutisest otsusest arvestatakse koroonapandeemiast tingituna kahe riigi tulemusi põhiturniiri lõikes eraldi.