Tunnustatud ralliajakirjanik pakkus välja variandi, kuidas järgmist WRC-hooaega päästa

«Ma ei jõua ära oodata, et saaks selle aasta viimaks selja taha jätta. Keerakem ette 1. jaanuar, et me saaksime alustada planeerimist Monte Carlo ralliks ning jätta selle Jumala poolt neetud 2020. aastal viimaks, kus see ja teine. Sest kohe, kui tiksub ette, 2021. aasta 1. jaanuar, saab ju kõik korda. Jah, kindlasti,» kirjutab ralliajakirjanik Colin Clark sarkastiliselt oma DirtFishi veergudel avaldatud kolumnis.