Head suusakiirust näidanud Tomingas kerkis Rootsis poodiumile

Päeva kolmandat suusaaega näidanud Tomingas oli viimase tiiruni tegemas ideaalset sooritust, kuid teises püstitiirus jäi üles koguni kolm märki, mis tähendas, et tema ajale lisati kolm minutit.

Rootsi meistrivõistluste põhjal pannakse suures osas paika ka need mehed ja naised, kes pääsevad starti MK-sarjas, mis saab oma lähte 27. novembril Soomes Kontiolahtis.

Meeste konkurentsis saab Eesti tänavu välja panna kolm sportlast, naiste hulgas on kohti neli. Nii meeste kui ka naiste seas jääb üks MK-etapile pääseja treenerite otsustada. See on juhuks, kui treeningutel head minekut näidanud sportlane ei saa Rootsis startida või peaks võistluse pooleli jätma.