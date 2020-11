Rahulas jätkusid täna koolisõidu sisemeistrivõistlused

Dina rääkis, et seekordne võistlemine kujunes keeruliseks, kuna võistlusi on vähe olnud. «Nii tore oli jälle võistelda! Tundsin küll, et olin veidi roostes, sest viimasest võistlusest on kaua möödas ja närv kippus sisse tulema. See hooaeg on kujunenud lünklikuks ja kõik mu plaanid läksid vett vedama. Loodan, et järgmisel aastal läheb paremini,» oli sportlane lootusrikas.