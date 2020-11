Olümpiamängudel osalevatele sportlastele tagatakse koroonavaktsiin

Antud teema tõstis esile Jaapani peaminister Yoshihide Sugi, kes kohtus täna IOC presidendi Thomas Bachiga. Sugi kinnitas ajakirjanikele, et ühisel meelel IOC juhiga tõdeti, et see on hädavajalik olümpiamängude turvaliseks korraldamiseks. Nõnda saavad sportlased end Jaapanis täiesti vabalt tunda.