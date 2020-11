Eesti korvpallikoondise üks paremaid mängumehi, tagamängija Kristian Kullamäe koduklubis on positiivne koroonajuhtum. Kõik pallurid ja treenerid peavad veetma kümme päeva isolatsioonis, kuid Eesti Korvpalliliit on asunud tegutsema, et mängija saaks kuidagi siiski Tallinnasse reisida.