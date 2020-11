GALERII JA VIDEO ⟩ Eesti tippsportlaste üleskutse: kandke maski!

EOK täitevkomitee liige, Tallinna Ülikooli spordibioloogia professor Kristjan Port soovitab inimestel maske kanda. «Uuringud on näidanud, et riikides, kus maske on kantud, on viiruse levik olnud selgelt pärsitud. Ise korralikult käitudes saame nakatumise riski vältida ning kui on valida, kas maski kanda või mitte kanda, siis soovitan kindlasti maski kanda. See on kätepesu ja distantsi hoidmise kõrval väga odav viis endast ja kõigist teistest enda ümber hoolida!»